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 | Berkay Alptekin

Pakistan'da katliam gibi saldırı! Otobüsten indirip kurşun yağmuruna tuttular

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir otoyol üzerinde silahlı saldırı düzenlendi. Otobüs durduran kimliği belirsiz kişiler, sivillere kimlik kontrolü yaptı. Otobüsten indirdikleri 5 kişiyi kurşun yağmuruna tuttular.

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Pakistan'da katliam gibi saldırı! Otobüsten indirip kurşun yağmuruna tuttular
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 14:50

Pakistan'ın batıdaki en büyük eyaleti olan Belucistan'ın Gwadar bölgesindeki bir otoyol üzerinde silahlı bir grubun dün gece saatlerinde bir otobüsü durdurduğu açıklandı.

Yetkililer, otoyolu kapatan silahlı kişilerin otobüsten indirdikleri yolculara kimlik kontrolü yaptığını ve 5 yolcuyu olay yerinde öldürdüklerini kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyerek "Kötü niyetli kişilerin devlet karşıtı planlarının başarıya ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

"İĞRENÇ VE KORKAKÇA BİR EYLEM"

Belucistan Başbakanı Mir Sarfraz Bugti, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Masum yolcuları bir otobüsten indirmek ve kimliklerine dayanarak onları öldürmek, iğrenç ve korkakça bir eylemdir." ifadesini kullandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

PAKİSTAN'DAKİ TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Taliban'ının Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

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#Pakistan Başbakanı
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