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 | Berkay Alptekin

Pakistan'da katliam! Zorla otobüsten indirip infaz ettiler

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde katliam saldırısı düzenlendi. Lahor'a giden bir yolcu otobüsünü kimlik kontrolü için durduran silahlı bir grup 7 kişiyi zorla otobüsten indirdi. indirilen 7 yolcu, silahlı şahıslar tarafından vurularak öldürüldü.

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Pakistan'da katliam! Zorla otobüsten indirip infaz ettiler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 11:50

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Barkhan bölgesindeki otoyolda yaklaşık 11 kişilik silahlı grup, bir yolcu otobüsünün önünü keserek durdurdu. Silahlı şahıslar, kimlik kontrolü yaptıktan sonra otobüsteki 7 kişiyi zorla indirdi. İndirdikleri 7 kişiyi vurarak infaz eden saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı. Polis bölgeyi kordon altına aldı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, cinayetlerin nedeni de henüz bilinmiyor. Eyaletin başkenti Ketta'dan kalkan otobüs, doğudaki Pencap eyaletine bağlı Faysalabad'a gidiyordu.

Sıkça Sorulan Sorular

İran ve Pakistan arasındaki sorun nedir?
Belucistan Çatışması Belucistan Çatışması, İran'ın güneydoğusu ve Pakistan'ın batısında yer alan oldukça büyük bir toprak parçası olan Belucistan bölgesinin kurtarılması için 1948 yılından beri devam eden çatışmalardır. Pakistan bu ayrılıkçı harekete çok sert müdahale etmektedir.
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