Pakistan'da katliam! Zorla otobüsten indirip infaz ettiler

İstanbul
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Barkhan bölgesindeki otoyolda yaklaşık 11 kişilik silahlı grup, bir yolcu otobüsünün önünü keserek durdurdu. Silahlı şahıslar, kimlik kontrolü yaptıktan sonra otobüsteki 7 kişiyi zorla indirdi. İndirdikleri 7 kişiyi vurarak infaz eden saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı. Polis bölgeyi kordon altına aldı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, cinayetlerin nedeni de henüz bilinmiyor. Eyaletin başkenti Ketta'dan kalkan otobüs, doğudaki Pencap eyaletine bağlı Faysalabad'a gidiyordu.