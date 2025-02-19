Pakistan'da katliam! Zorla otobüsten indirip infaz ettiler

İran ve Pakistan arasındaki sorun nedir?

Belucistan Çatışması Belucistan Çatışması, İran'ın güneydoğusu ve Pakistan'ın batısında yer alan oldukça büyük bir toprak parçası olan Belucistan bölgesinin kurtarılması için 1948 yılından beri devam eden çatışmalardır. Pakistan bu ayrılıkçı harekete çok sert müdahale etmektedir.