Pakistan'da kömür madenine roketli, el bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

11 Ekim 2024 09:56 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 09:58

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde faaliyet gösteren bir kömür madenine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis yetkilileri Belucistan​ eyaletinin Duki bölgesinde faaliyet gösteren bir kömür madenine silahlı kişiler tarafından saldırı​ düzenlendiğini duyurdu. Yetkililer, roket ve el bombası da kullanılan saldırıda, ilk belirlemelere göre 20 madencinin yaşamını yitirdiğini, 7 madencinin yaralandığını aktardı. POLİS HER YERDE ONLARI ARIYOR Ölenler arasında Afganistan vatandaşlarının da bulunduğu ve yaralıların hastaneye sevk edildiği bilgisini veren yetkililer, saldırganların madendeki bazı makineleri ateşe verdiğini, polisin saldırısı sonrası izini kaybettiren silahlı grubu aradığı ifade edildi. Saldırıyı henüz üstlenenin olmadığı belirtildi. İlgili Haberler İran'da kömür madeni patladı: En az 19 ölü, 12 yaralı İsrail'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var