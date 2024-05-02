Pakistan'da mayın patladı: Ölü ve yaralılar var

02 May 2024 16:18 - Güncelleme : 02 May 2024 16:19

Pakistan'da hedef yine gümrük görevlileri! Silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var

Pakistan'da hedef yine gümrük görevlileri! Silahlı saldırıda ölü ve yaralılar var

Polis, mayınlardan birinin Duki ilçesinde kamyonetin vadiden geçtiği sırada, diğerinin ise aynı bölgede olay yeri incelemesi esnasında patladığını açıkladı.

Patlamalarda bir kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

323 SALDIRIDA 324 KİŞİ ÖLDÜ

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü verilerine göre, nisanda militanların ülke çapındaki saldırıları sonucu 70 kişi yaşamını yitirdi. Bu yılın ilk çeyreğinde ise ülke genelinde militanlarca düzenlenen 323 saldırıda 324 kişi hayatını kaybetti.