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Pakistan'da okul yakınında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Kasım 2024 12:17 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:18

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir okulun yakınında bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 5'i öğrenci, biri polis 7 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer en az 30 kişinin yaralandığını duyurdu. 

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bulunan Mastung bölgesinde okulun yakının devriyede bulunan polis aracına bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda, 5'i öğrenci, biri polis 7 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Yetkililer, ölen öğrencilerin yaşlarının 10 ile 13 arasında değiştiğini, yaralılar arasında ise 4 polis olduğunu kaydetti.

Pakistan'da okul yakınında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

Patlamanın etkisiyle çevredeki binalar ve araçlarda da hasar oluştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Başbakan Şahbaz Şerif ve Belucistan Başbakanı Sarfaraz Bugti, saldırıyı kınadı. Bugti, teröristlerin masum öğrencileri ve memurları hedef aldığını belirterek, bunun hesabının sorulacağını vurguladı.

Pakistan'da okul yakınında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

PAKİSTAN'DA TALİBAN TEHLİKESİ

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ile sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsüne göre, geçen yıl Belucistan'da militanlar en az 170 saldırı düzenledi, bu da 151 sivil ile 114 güvenlik görevlisinin ölümüne yol açtı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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