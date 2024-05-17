Pakistan'da okula bombalı saldırı düzenlendi

17 May 2024 13:36 - Güncelleme : 17 May 2024 13:37

Pakistan'da mayın patladı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da mayın patladı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan yine bir bombalı saldırı haberiyle sarsıldı. Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Güney Veziristan bölgesinde bulunan bir kız okuluna bombalı saldırı düzenlendi.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada; kız okuluna gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen bombalı saldırıda kimsenin yaralanmadığını aktarıldı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Bu ay içerisinde ikinci kez bir okulun bombalandığını belirten yetkililer, son saldırıyı henüz üstlenenin olmadığını bildirildi.

Bu arada, saldırının kadınların okumasına karşı çıkan ve daha önce de bölgedeki kız okullarına saldırı düzenleyen Pakistan Talibanı (TTP) tarafından yapıldığı iddia ediliyor.