Pakistan'da okula bombalı saldırı düzenlendi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 May 2024 13:36 - Güncelleme : 17 May 2024 13:37
Pakistan'da Hayber Pahtunhva eyaletine bulunan bir kız okuluna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Pakistan yine bir bombalı saldırı haberiyle sarsıldı. Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Güney Veziristan bölgesinde bulunan bir kız okuluna bombalı saldırı düzenlendi.
ÖLÜ VE YARALI YOK
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada; kız okuluna gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen bombalı saldırıda kimsenin yaralanmadığını aktarıldı.
SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI
Bu ay içerisinde ikinci kez bir okulun bombalandığını belirten yetkililer, son saldırıyı henüz üstlenenin olmadığını bildirildi.
Bu arada, saldırının kadınların okumasına karşı çıkan ve daha önce de bölgedeki kız okullarına saldırı düzenleyen Pakistan Talibanı (TTP) tarafından yapıldığı iddia ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı