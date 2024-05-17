Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Pakistan'da okula bombalı saldırı düzenlendi

Pakistan'da okula bombalı saldırı düzenlendi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 May 2024 13:36 - Güncelleme : 17 May 2024 13:37
Pakistan&#039;da okula bombalı saldırı düzenlendi

Pakistan'da Hayber Pahtunhva eyaletine bulunan bir kız okuluna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan yine bir bombalı saldırı haberiyle sarsıldı. Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Güney Veziristan bölgesinde bulunan bir kız okuluna bombalı saldırı düzenlendi.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada; kız okuluna gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen bombalı saldırıda kimsenin yaralanmadığını aktarıldı.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Bu ay içerisinde ikinci kez bir okulun bombalandığını belirten yetkililer, son saldırıyı henüz üstlenenin olmadığını bildirildi. 

Bu arada, saldırının kadınların okumasına karşı çıkan ve daha önce de bölgedeki kız okullarına saldırı düzenleyen Pakistan Talibanı (TTP) tarafından yapıldığı iddia ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...