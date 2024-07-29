Pakistan'da roketatarlı, füzeli aşiret kavgası: En az 35 kişi öldü, 166 kişi yaralandı

29 Temmuz 2024 14:54 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:11

Türk ordusu ile İsrail ordusunun güç dengesi! Dünyanın en güçlü ordusu listesine Türkiye damga vurdu

Türk ordusu ile İsrail ordusunun güç dengesi! Dünyanın en güçlü ordusu listesine Türkiye damga vurdu

Pakistan'da iki aşiret arasında çıkan kavga ağızları açık bıraktı. Toprak kavgası 5 gün önce başladı, şimdiye kadar 35 kişi öldü, 166 kişi yaralandı. Hayber Pahtunhva eyaletinin Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde aşiretler arasında toprak kavgasında roketatarlar, füzeler de dahil ağır silahların kullanıldığı belirtildi.

ÜLKEDE EĞİTİM VE TİCARET DURDU

Dawn gazetesinin haberine göre, bölgede tansiyonun yüksek olması nedeniyle eğitim ve ticaret faaliyetleri durdu. Tüm okullarda eğitime ara verilirken, pazarlar hafta sonu kapatıldı. Ana yollardaki trafik de durduruldu.

AŞİRETLER ARASINDA ATEŞKES SAĞLANDI

Bölge halkı ise yolların kapatılmasının gıda ve ilaç tedarikinde sorunlara yol açtığını belirtti. Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında geçen hafta toprak kavgası sebebiyle başlayan çatışmalar, farklı aşiret büyüklerinin arabuluculuk ettiği çatışmalarda ateşkesin sağlandığı açıklandı.