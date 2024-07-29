Pakistan'da roketatarlı, füzeli aşiret kavgası: En az 35 kişi öldü, 166 kişi yaralandı
Pakistan'ın kuzeybatısında bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinde iki aşiret arasında toprak kavgası çıktı. Roketatarların ve füzelerin kullanıldığı kavgada 35 kişi öldü, 166 kişi yaralandı.
Pakistan'da iki aşiret arasında çıkan kavga ağızları açık bıraktı. Toprak kavgası 5 gün önce başladı, şimdiye kadar 35 kişi öldü, 166 kişi yaralandı. Hayber Pahtunhva eyaletinin Afganistan sınırındaki Kurram bölgesinde aşiretler arasında toprak kavgasında roketatarlar, füzeler de dahil ağır silahların kullanıldığı belirtildi.
ÜLKEDE EĞİTİM VE TİCARET DURDU
Dawn gazetesinin haberine göre, bölgede tansiyonun yüksek olması nedeniyle eğitim ve ticaret faaliyetleri durdu. Tüm okullarda eğitime ara verilirken, pazarlar hafta sonu kapatıldı. Ana yollardaki trafik de durduruldu.
AŞİRETLER ARASINDA ATEŞKES SAĞLANDI
Bölge halkı ise yolların kapatılmasının gıda ve ilaç tedarikinde sorunlara yol açtığını belirtti. Boşehra ve Malikel aşiretleri arasında geçen hafta toprak kavgası sebebiyle başlayan çatışmalar, farklı aşiret büyüklerinin arabuluculuk ettiği çatışmalarda ateşkesin sağlandığı açıklandı.