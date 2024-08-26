Pakistan'da terör saldırısı: Kimlik kontrolü bahanesiyle yol kesip kurşuna dizdiler

26 Ağustos 2024 11:00 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:06

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bulunan Musakhel ilçesinin Rarasham bölgesinde silahlı kişiler, otobüs ve kamyonlardaki çok sayıda kişiyi kimlik kontrolü bahanesiyle araçlardan indirip kurşuna dizsi. Saldırıda en az 23 yolcu hayatını kaybetti, 10 araç ise ateşe verildi.

Teröristlerin kimlik kontrolünde Pencablı olan yolcuları öldürdüğü belirtildi. Bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi gönderildi. Yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de olayı kınayarak terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Başbakan Şahbaz Şerif de teröristlerin cezalandırılacağını ifade etti. Belucistan Eyaleti Başbakanı Sarfaraz Bugti de sivilleri hedef alan terör saldırısını kınayarak, teröristlerin yakalanacağını aktardı.

PAKİSTAN TALİBANI'NIN SALDIRILARI ARTTI

Pakistan'da son yıllarda terör saldırıları artış gösterdi. Saldırılar özellikle, Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi de bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan, Belucistan'da Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.