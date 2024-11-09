Pakistan'da tren istasyonu havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

09 Kasım 2024 10:25 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 10:28

Pakistan'nın güney batısındaki Ketta kenti tren istasyonunda büyük bir patlama meydana geldi. Pakistan polisi patlamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirirken, patlamanın "intihar bombası" ile gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor.

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Pakistan'ın güney batısındaki Ketta kenti tren istasyonunda büyük bir patlama meydana geldi. Pakistan polisi, patlamada ilk belirlemelere göre en az 26 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polisten yapılan açıklamada patlamanın bir intihar bombası gibi göründüğü kaydedildi.

Polis operasyonları kıdemli müfettişi Muhammad Baloch, patlamanın bir intihar bombası gibi göründüğünü ve daha fazla bilgi için soruşturmaların devam ettiğini söyledi. Baloch, “Patlama, Peşaver'e giden ekspres varış noktasına gitmek üzereyken tren istasyonunun içinde meydana geldi" ifadelerine yer verdi.

"HEDEF PİYADE OKULU'NDAKİ ORDU PERSONELİYDİ"

Belucistan Polis Genel Müfettişi Mouzzam Jah Ansari, patlamada ilk belirlemelere göre 26 kişinin öldüğünü söyledi. Patlamada 40'tan fazla kişi de yaralandı. Ansari, "Hedef Piyade Okulu'ndaki ordu personeliydi" ifadelerini kullanırken, yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu dile getirdi.

Ağustos ayında Belucistan eyaletinde ayrılıkçı militanların polis karakollarına, demiryolu hatlarına ve otoyollara saldırması sonucu en az 73 kişi hayatını kaybetmişti.

Ağustos ayındaki saldırılar, bir liman; altın ve bakır madeni gibi Çin'in öncülük ettiği büyük projelere ev sahipliği yapan, kaynak zengini güneybatı eyaletinin ayrılmasını sağlamak için on yıllardır isyan eden militanların son yıllarda gerçekleştirdiği son saldırılar olmuştu.