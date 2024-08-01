Pakistan'daki iki ayrı silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

01 Ağustos 2024 10:44 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:52

İngiltere'de bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İngiltere'de bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Pişin bölgesi ile Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Landi Kotal kasabasındaki güvenlik kontrol noktalarına iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, Pişin bölgesindeki saldırıda iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, bölgedeki bir trafik polisinin yaralandığı kaydedildi.

​​​​​​​Landi Kotal kasabasındaki saldırının ise çok sayıda motosikletli tarafından otomatik silahlarla yapıldığını kaydeden yetkililer, bu saldırıda da iki polis ile bir sivilin hayatını kaybettiğini, bir polisin yaralandığını duyurdu.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Polis, her iki saldırıyla bağlantılı soruşturma başlatırken saldırganların yakalanması için iki eyalette geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.