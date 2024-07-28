Pakistan'ı şiddetli yağış vurdu, caddeler göle döndü

28 Temmuz 2024 14:38 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 14:42

Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da Kur'an'a hakaret ettiği' iddia edilen kişi linç edilerek öldürüldü

Pakistan'da Kur'an'a hakaret ettiği' iddia edilen kişi linç edilerek öldürüldü

Pakistan’ın Pencap eyaletinin Lahor kentinde şiddetli yağışlar meydana geldi. Lahor’da günlük hayatın durmasına neden olan şiddetli yağış sonucu caddeler sular altında kaldı.

BÖLGEDE ELEKTRİK SORUNU

Sel baskınlarının da yaşandığı kentte hayvanat bahçesinin duvarında çökme meydana geldi. Trafikte aksamalar yaşanırken kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada Pencap eyaletine bağlı bazı kentlerde şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde de etkili olacağı kaydedildi.