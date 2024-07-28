Pakistan'ı şiddetli yağış vurdu, caddeler göle döndü
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Temmuz 2024 14:38 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 14:42
Pakistan’ın Lahor kentinde etkili olan şiddetli yağışlar vatandaşların yaşamını olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle caddeler sular altında kalırken kentte hayvanat bahçesinin duvarında çökme meydana geldi.
Pakistan’ın Pencap eyaletinin Lahor kentinde şiddetli yağışlar meydana geldi. Lahor’da günlük hayatın durmasına neden olan şiddetli yağış sonucu caddeler sular altında kaldı.
BÖLGEDE ELEKTRİK SORUNU
Sel baskınlarının da yaşandığı kentte hayvanat bahçesinin duvarında çökme meydana geldi. Trafikte aksamalar yaşanırken kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı.
Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada Pencap eyaletine bağlı bazı kentlerde şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde de etkili olacağı kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı