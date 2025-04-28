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 | Berrak Arican

Pakistan'ın Afganistan sınırında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

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Pakistan'ın Afganistan sınırında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 14:40

Pakistan'ın Afganistan sınırında bulunan Hayber Pahtunhva eyaletindeki Vana şehrinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırının Pakistan Talibanı (TTP) karşıtı yerel bir barış komitesinin ofisinin yakınlarında düzenlendiğini belirten yetkililer, ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü ve 16 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'ın Afganistan sınırında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

AFGANİSTAN SINIRINDA 54 MİLİTAN

Öte yandan Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Afganistan'dan ülkeye girmeye çalıştığı belirtilen militanlara yönelik operasyon düzenlediği duyurulmuştu.

Kuzey Veziristan'da güvenlik güçlerinin, Pakistan Talibanı (TTP) mensubu olduğu belirlenen 54 militanı etkisiz hale getirdiği belirtilen açıklamada, bu kişilerin Pakistan'da "terör eylemleri" gerçekleştirmek amacıyla gönderildiğinin tahmin edildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, Yeni Delhi yönetimi "Pakistan'ın terörle mücadele operasyonlarında dikkatini dağıtmaya çalışmakla" suçlanmıştı.

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ETİKETLER
#pakistan
#terör
#güvenlik güçleri
#afganistan
#taliban
#hayber pahtunhva
#bombalı saldırı
#Militan
#Dünya
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