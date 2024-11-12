Pakistan'ın kiri uzaydan bile görülüyor! Artık nefes dahi alınmıyor

12 Kasım 2024 08:08 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 08:13

Geçen aydan bu yana Pakistan'ın doğusunu ve Hindistan'ın kuzeyini kaplayan yoğun ve toksik duman, NASA'nın uydu görüntülerinde belirgin şekilde fark ediliyor. Pencap bölgesinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye kadar yayılan bu gri duman tabakası, milyonlarca insanın sağlığını tehdit eder hale geldi.

Pakistan'da tren istasyonu havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da tren istasyonu havaya uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'daki yetkililer, hava kirliliğinin halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle okulları ve halka açık alanları kapatma kararı aldı. Hafta sonu Lahor ve Multan’dan gelen görüntülerde, yoğun dumanın şehri sararak sokakları ve binaları neredeyse görünmez hale getirdiği görüldü.

KİRLİLİK HAPSOLUYOR

Kış aylarında artan hava kirliliği Güney Asya'da hava kirliliği, çiftçilerin tarımsal atıkları yakması, kömürle çalışan enerji santralleri, yoğun trafik ve rüzgarsız hava koşulları nedeniyle kış aylarında yükseliyor. Bu dönemde soğuk ve kuru hava, kirliliği hapsederek atmosferde dağılmasını engelliyor.

HASTALIKLAR KOL GEZİYOR

Şaşırtıcı seviyede tehlikeli değerler Lahor'da bu sezon hava kalitesi endeksi 1200'ü aşarak "tehlikeli" kabul edilen seviyelere ulaştı. Pencap’ın farklı bölgelerinde de 1000'in üzerinde ölçümler kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenli kabul ettiği sınırın 110 kat üstünde olan PM2.5 seviyeleri, bu kirliliğin en tehlikeli bileşenlerinden biri. Bu partiküller, solunduğunda akciğerlere kadar ulaşarak kalp ve akciğer hastalıkları, kanser ve diğer solunum problemlerine yol açabiliyor.

30 binden fazla kişi solunum rahatsızlıkları nedeniyle tedavi ediliyor Zehirli dumanın etkisiyle hastaneler ve klinikler solunum sorunları yaşayan hastalarla dolup taşıyor. Pencap sağlık yetkilileri, Associated Press'e göre dumanın etkili olduğu bölgelerde 30 binden fazla kişinin solunum rahatsızlıkları nedeniyle tedavi edildiğini açıkladı.