Panayır eğlencesi kanlı bitti! Onlarca çocuk hayatını kaybetti

19 Aralık 2024 09:21 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:21

Nijerya'nın güneybatı kesiminde bulunan Oyo eyaletinde gerçekleştirilen bir panayırda izdiham meydana geldi. İzdiham sonrası açıklama yapan yetkililer, 32 çocuğun hayatını kaybettiğini ve çok sayıda çocuğun yaralandığını açıkladı.

Nijerya'nın güneybatı kesiminde yer alan Oyo eyaletinde düzenlenen bir panayırda izdiham​ meydana geldi. İzdiham sonucu 32 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Oyo Enformasyon Komiseri Prince Dotun Oyelade, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin başkenti Ibadan'da gerçekleştirilen özel panayırda izdiham oluştuğunu belirtti. ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR Oyelade, izdihamda 32 çocuğun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda çocuğun yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktaran Oyelade, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Oyo Valisi Seyi Makinde, yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını bildirdi. İlgili Haberler Hindistan'da toplu dua etkinliğinde izdiham: Onlarca kişi hayatını kaybetti Hindistan'da tapınak izdihamı: Çok sayıda ölü ve yaralı var