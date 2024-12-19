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Panayır eğlencesi kanlı bitti! Onlarca çocuk hayatını kaybetti

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
19 Aralık 2024 09:21 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:21
Panayır eğlencesi kanlı bitti! Onlarca çocuk hayatını kaybetti

Nijerya'nın güneybatı kesiminde bulunan Oyo eyaletinde gerçekleştirilen bir panayırda izdiham meydana geldi. İzdiham sonrası açıklama yapan yetkililer, 32 çocuğun hayatını kaybettiğini ve çok sayıda çocuğun yaralandığını açıkladı.

Nijerya'nın güneybatı kesiminde yer alan Oyo eyaletinde düzenlenen bir panayırda izdiham​ meydana geldi. İzdiham sonucu 32 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Oyo Enformasyon Komiseri Prince Dotun Oyelade, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin başkenti Ibadan'da gerçekleştirilen özel panayırda izdiham oluştuğunu belirtti.

Panayır eğlencesi kanlı bitti! Onlarca çocuk hayatını kaybetti - 1. Resim

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Oyelade, izdihamda 32 çocuğun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda çocuğun yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktaran Oyelade, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Oyo Valisi Seyi Makinde, yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve panayırın organizatörlerinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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