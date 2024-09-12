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Pandemiyi bilen Bill Gates'ten iki olası felaket iddiası! Birinden kaçılırsa diğeri 25 yıl içinde olacak

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
12 Eylül 2024 09:53 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:02
Pandemiyi bilen Bill Gates&#039;ten iki olası felaket iddiası! Birinden kaçılırsa diğeri 25 yıl içinde olacak

Koronavirüs felaketini bilmesiyle ön plana çıkan Bill Gates, dünyayı iki olası felakete dair uyardı. Bir felaketten kaçınmanın mümkün olduğunu söyleyen Gates, bunun ise bir çözüm olmadığını dile getirdi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates​, Çin​'in Wuhan​ kentinde çıktığı iddia edilen Covid-19​ salgınını bilmesiyle tüm dikkatleri üzerine çıktı. Pandemi​ sürecinden bu yana çeşitli iddialar ortaya atan Gates'ten iki olası felaket uyarısı geldi. CNBC Make It'e röportaj veren milyarder, iki felaketten birinin savaş diğerinin ise yeni bir pandemi​ olacağını söyledi. 

Pandemiyi bilen Bill Gates'ten iki olası felaket iddiası! Birinden kaçılırsa diğeri 25 yıl içinde olacak - 1. Resim

İKİ OLASI FELAKET: SAVAŞ VE PANDEMİ

Dünyada çok fazla huzursuzluk olduğunu belirten Bill Gates​, bu durumun 'büyük bir savaşa' neden olabileceğini dile getirdi. Gates, dünyanın büyük bir savaştan kaçınması durumunda ise önümüzdeki 25 yıl içinde​ başka bir pandeminin​ olacağını öne sürdü. 

''ABD BEKLENTİLERİN GERİSİNDE''

ABD'ye eleştirilerde de bulunan Gates, "Dünyanın liderlik etmesini ve model olmasını beklediği ülke, bu beklentilerin gerisinde kaldı" ifadelerini kullandı.

Pandemiyi bilen Bill Gates'ten iki olası felaket iddiası! Birinden kaçılırsa diğeri 25 yıl içinde olacak - 2. Resim

Öte yandan Gates, 2022 yılında "Bir Sonraki Pandemiyi​ Nasıl Önleyebiliriz" adlı bir kitap yazmış ve hükümetleri 2020'de yeterince hazırlıklı olmadıkları konusunda uyarmıştı. Hatta Bill Gates​, Covid-19pandemisinden​ gelir elde etmek ve insanlara çip takmakla suçlanmıştı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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