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 | Berkay Alptekin

Papa Francis hastaneye kaldırıldı: 'Tedavisine devam edilecek'

Vatikan, Papa Francis'in hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Papa Francis'in bronşit tedavisi için Roma'daki bir hastanede tedavi göreceği ifade edildi.

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Papa Francis hastaneye kaldırıldı: 'Tedavisine devam edilecek'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 15:32
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 15:32

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francis'in birkaç gündür bronşit semptomları yaşadığı ve son etkinliklerde hazırladığı konuşmaları da görevlendirdiği yetkililere okuttuğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Papa Francis, gerekli tanı testleri için Agostino Gemelli Polikliniğine yatırılacak ve devam eden bronşit rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisine devam edilecek" ifadelerine yer verildi.

AYNI HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Papa, Mart 2023'te de aynı hastanede bronşit tedavisi görmüş ve üç gece hastanede kalmıştı. Aynı yılın Aralık ayında, COP28 iklim zirvesi için Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı seyahati, rahatsızlanması nedeniyle iptal etmişti.

Arjantinli Papa, yaklaşık 12 yıldır Roma Katolik Kilisesi'nin lideri olarak görev yapıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Papa Francis kimdir?
Papa Franciscus, taşıdığı papa unvanıyla dünya çapında 1,2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan'ın devlet başkanıdır.
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ETİKETLER
#hastane
#katolik kilisesi
#tedavi
#papa francis
#Bronşit
#Agostino Gemelli Polikliniği
#Vatican
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