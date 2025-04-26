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 | Berrak Arican

Papa Francis'in cenaze töreninde Trump ve Zelenskiy görüşmesi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in cenaze töreni için Roma'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy özel bir görüşme gerçekleştirdi.

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Papa Francis'in cenaze töreninde Trump ve Zelenskiy görüşmesi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 13:06

Vatikan ve Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Francis, 21 Nisan'da hayatını kaybetti. Papa için bugün Vatikan'da düzenlenen cenaze törenine çok sayıda dünya lideri katıldı. ABD Başkanı Donald Trump ve Volodimir Zelenskiy de tören öncesi özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Papa Francis'in cenaze töreninde Trump ve Zelenskiy görüşmesi

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Trump'ın cenaze töreni öncesi Zelenskiy ile görüştüğünü doğruladı.

''VERİMLİ BİR TARTIŞMA''

İkilinin özel olarak görüştüğünü ve verimli bir tartışma yaptıklarını kaydeden Cheung, görüşmeye dair detayların açıklanacağını aktardı.

Ukrayna basınına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Serhii Nikiforov toplantıya dair, "Toplantı düzenlendi ve sona erdi." dedi.

Nikiforov, görüşmenin detaylarına dair bilgi vermedi.

İTALYAN BASINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan İtalyan basınında çıkan haberlerde, Papa Franciscus'un cenazesi sebebiyle bir araya gelecek liderler arasında uluslararası gündemdeki konulara ilişkin ikili görüşmeler olabileceği aktarılmıştı.

Papa Francis'in cenaze töreninde Trump ve Zelenskiy görüşmesi

Gümrük tarifeleri konusunda bir süredir ilişkilerin inişli çıkışlı olduğu ABD ile AB arasında bu tür bir görüşmenin olabileceği, diğer taraftan son görüşmeleri olaylı geçen ABD Başkanı Trump ile Ukrayna lideri Zelenskiy'nin görüştüğü belirtildi.

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