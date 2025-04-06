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 | Berkay Alptekin

Papa 'Jübile' törenine katıldı! Hastalığı sonrası ilk kez halkı selamladı

Katoliklerin her 25 yılda bir hastalara ve sağlık sektörü çalışanları için düzenlenen geleneksel "Jübile" töreninde sürpriz yaşandı. Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, solunum yollarından geçirdiği hastalıkların ardından bugün ilk kez Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na çıkarak, halkı selamladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 16:40

Katolik aleminin her 25 yılda bir kutladığı geleneksel "Jübile" yılı çerçevesinde bugün Vatikan'da hastalara ve sağlık sektörü çalışanları için düzenlenen törenin son bölümünde bir sürpriz yaşandı.
Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 38 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesinde tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilen ve halihazırda nekahet döneminde olan Papa Franciscus, hastalığının ardından bugün ilk kez Aziz Petrus Meydanı'na çıktı.
Meydana tekerlekli sandalyeyle getirilen 88 yaşındaki Papa, burada halkı selamladı ve "Herkese iyi pazarlar. Çok teşekkür ederim." dedi.
Papa'nın konuşmakta zorlandığı ve burnunda da oksijen desteği için nazal kateter olduğu görüldü.

Papa 'Jübile' törenine katıldı! Hastalığı sonrası ilk kez halkı selamladı

"SİLAHLAR SUSSUN, DİYALOG BAŞLASIN"

Bu arada, pazar günü olması sebebiyle Vatikan, Papa Franciscus'un geleneksel pazar günü duası sonrasındaki mesajını da yazılı olarak paylaştı.
Papa mesajında, "Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıların yaşandığı Ukrayna'da barış için dua etmeye devam edelim. Aynı şey Gazze'de de yaşanıyor. İnsanlar barınaksız, yiyeceksiz, temiz susuz, akıl almaz koşullarda yaşamaya zorlanıyor. Silahlar sussun, diyalog başlasın. Tüm rehineler serbest bırakılmalı ve halka yardım edilmelidir." ifadelerine yer verdi.
Papa, ayrıca Vatikan'daki törene yönelik mesajında da sağlık çalışanlarına şiddeti kınadı.

Papa 'Jübile' törenine katıldı! Hastalığı sonrası ilk kez halkı selamladı

PAPA'NIN HASTANE DÖNEMİ

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.
14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.
Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.
Vatikan, 28 Şubat'ta da bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti.
Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta da iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.
4 Mart'tan itibaren hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlayan Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti. Papa Franciscus, 23 Mart'ta hastane balkonundan halkı selamladıktan sonra taburcu edilmişti.
Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

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