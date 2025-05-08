Papa seçimi için kardinal toplantısında tuhaf kural: Bu yiyecekleri yemeleri yasak, işte sebebi

Vatikan'da Çarşamba günü başlayan Konklav için toplanan Katolik kardinaller Sistine Şapeli'ne kapandı. Konklavı saran gizlilik örtüsü içinde kardinallerin uyması gereken bir garip kurallarda var.

Vatikan'da Konklav için toplanan Katolik kardinaller, batı dünyasının en görkemli binalarından biri olan Sistine Şapeli'ne kapandı. Ancak içerideki kardinallerin uyması gereken bazı kurallar var. Bu kurallardan bir tanesi oldukça ilgi çekici ve bir o kadar da tuhaf.

Ancak konklavı saran gizlilik örtüsü; kilitli kapılar, cep telefonu sinyal bozucuları ve aforoz tehditlerinin çok ötesine uzanıyor. Dış dünyadan hiçbir mesajın sızmamasını sağlamak için yiyecekler bile yakından denetleniyor ve düzenleniyor.

GİZLİ İLETİŞİM ARACI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Gizli iletişim aracı olarak kullanılabileceği düşünülen bütün kızarmış tavuk, mantı dolması, turta ve hatta rigatoni (bir çeşit makarna) gibi bazı yiyecekler yasaklandı.

Tüm yiyecekler Domus Sanctae Marthae'de (kardinallerin müzakereler dışında uyudukları ve yaşadıkları yatakhane) gizlilik yemini eden rahibeler tarafından hazırlanacak.

YEMEK YASAĞI UYGULAMASI ÇOK ESKİYE DAYANIYOR

Yemek yasağı uygulaması, papalığın siyasi ilişkilerle çok daha iç içe olduğu ve gizli işlemler sırasında dış dünyayla açık bir hat kurmanın korkunç sonuçlar doğurabileceği bir döneme dayanıyor.

Papa X. Gregory 1274'te (bugünkü gizliliğe emsal teşkil eden konklav sırasında) kardinallerin diyetleriyle ilgili kuralları ilk kez ortaya koydu; Bu kurallar arasında zaman zaman sadece şeffaf bardakların kullanılması ve tüm peçete ve atıkların yakından incelenmesi gerekliliği de yer alıyordu.

BBC'ye göre o dönemde bu kurallar, siyasi gerginliklerin arttığı dönemlerde kardinallerin zehirlenme korkularını hafifletmeyi de amaçlıyordu.