Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Papa seçimi için kardinal toplantısında tuhaf kural: Bu yiyecekleri yemeleri yasak, işte sebebi

Vatikan'da Çarşamba günü başlayan Konklav için toplanan Katolik kardinaller Sistine Şapeli'ne kapandı. Konklavı saran gizlilik örtüsü içinde kardinallerin uyması gereken bir garip kurallarda var.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Papa seçimi için kardinal toplantısında tuhaf kural: Bu yiyecekleri yemeleri yasak, işte sebebi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 13:53

Vatikan'da Konklav için toplanan Katolik kardinaller, batı dünyasının en görkemli binalarından biri olan Sistine Şapeli'ne kapandı. Ancak içerideki kardinallerin uyması gereken bazı kurallar var. Bu kurallardan bir tanesi oldukça ilgi çekici ve bir o kadar da tuhaf.

Ancak konklavı saran gizlilik örtüsü; kilitli kapılar, cep telefonu sinyal bozucuları ve aforoz tehditlerinin çok ötesine uzanıyor. Dış dünyadan hiçbir mesajın sızmamasını sağlamak için yiyecekler bile yakından denetleniyor ve düzenleniyor.

Papa seçimi için kardinal toplantısında tuhaf kural: Bu yiyecekleri yemeleri yasak, işte sebebi

GİZLİ İLETİŞİM ARACI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Gizli iletişim aracı olarak kullanılabileceği düşünülen bütün kızarmış tavuk, mantı dolması, turta ve hatta rigatoni (bir çeşit makarna) gibi bazı yiyecekler yasaklandı.

Tüm yiyecekler Domus Sanctae Marthae'de (kardinallerin müzakereler dışında uyudukları ve yaşadıkları yatakhane) gizlilik yemini eden rahibeler tarafından hazırlanacak.

Papa seçimi için kardinal toplantısında tuhaf kural: Bu yiyecekleri yemeleri yasak, işte sebebi

YEMEK YASAĞI UYGULAMASI ÇOK ESKİYE DAYANIYOR

Yemek yasağı uygulaması, papalığın siyasi ilişkilerle çok daha iç içe olduğu ve gizli işlemler sırasında dış dünyayla açık bir hat kurmanın korkunç sonuçlar doğurabileceği bir döneme dayanıyor.

Papa X. Gregory 1274'te (bugünkü gizliliğe emsal teşkil eden konklav sırasında) kardinallerin diyetleriyle ilgili kuralları ilk kez ortaya koydu; Bu kurallar arasında zaman zaman sadece şeffaf bardakların kullanılması ve tüm peçete ve atıkların yakından incelenmesi gerekliliği de yer alıyordu.

BBC'ye göre o dönemde bu kurallar, siyasi gerginliklerin arttığı dönemlerde kardinallerin zehirlenme korkularını hafifletmeyi de amaçlıyordu.

Papa seçimi için kardinal toplantısında tuhaf kural: Bu yiyecekleri yemeleri yasak, işte sebebi

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump, Vatikan'ı küplere bindirecek! Kendini 'papa' ilan etti
Sistina Şapeli’nden siyah duman yükseldi: Vatikan'daki ilk oylamada yeni papa seçilemedi!
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.