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Papaz palayla okula, öğrenciler kiliseye saldırdı!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Ağustos 2024 15:41 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 16:02
Papaz palayla okula, öğrenciler kiliseye saldırdı!

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde bir papaz, palayla okula saldırdı. Öğrenci ve öğretmenleri de tehdit etti. Öğrenciler de papazın çalıştığı kiliseyi ateşe verdi. 

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde Paseka Motsoeneng isimli papazın, Kathelong bölgesindeki Matsediso İlkokulu'nda velisi olduğu 2 öğrenciyle ilgili bir tartışmada öğrenci ve öğretmenlere pala ile saldırıp tehdit ettiği görüntüler kamuoyunda geniş tepkilere neden oldu.

Olaya öfkelenen kalabalık bir öğrenci grubu, papaz Motsoeneng'in Johannesburg'un Germiston bölgesinde yer alan kilisesini basarak ateşe verdi.

Çıkan yangında kilise tamamen kullanılamaz hale geldi.

Papaz palayla okula, öğrenciler kiliseye saldırdı! - 1. Resim

SABIKALI PAPAZ GÖZALTINDA

Polisten yapılan yazılı açıklamada, Motsoeneng'in okula saldırırken yanında olan 3 kişi ile gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, kiliseyi kundaklayan öğrencilerden gözaltına alınan olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Güney Afrika'da "Peygamber Mboro" lakabıyla tanınan ve yerel bir Hristiyan cemaatinin lideri olan Motsoeneng'in adı, daha önce cinsel taciz ve dolandırıcılık olaylarına karışmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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