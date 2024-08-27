Papazdan 650 bin dolarlık vurgun! Bağış toplayıp lükse ve estetiğe harcamış

27 Ağustos 2024 08:15 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 08:19

ABD, bir rahibin akıl almaz dolandırıcılık hikayesini konuşuyor. New York kentindeki bir Fransisken kilisesine mensup Pawel Paul Bielecki isimli rahibin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta klinik işlettiği yalanıyla yaklaşık 650 bin dolar topladığı , bu parayı estetik ameliyatlara, lüks restoranlara ve tatillere harcadığı ortaya çıktı.

VAR OLMAYAN DİPLOMALAR, KLİNİKLER, AMBULANSLAR...

Daily Mail'in aktardığına göre, 40 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianamede Bielecki, 2015-2024 arasında Beyrut'ta klinikler işleten bir doktor olduğunu iddia ederek "internet ve posta yoluyla" dolandırıcılık yapmakla" suçlanıyor. Birden çok doktora diploması olduğunu, Lübnan'da iki klinik işlettiğini ileri süren rahibin, aslında hiç var olmayan hastaneler ve ambulanslar için yerel radyo kanallarından ve internet siteleri üzerinden bağış kampanyaları düzenlediği belirtildi.

"YARALIYIM" DİYEREK TOPLADIĞI PARALARLA ZİYAFET ÇEKMİŞ

İddianamede yazılan bilgilere göre Rahip Bielecki, 2020 yılında Beyrut'ta meydana gelen ve 218 kişinin öldüğü devasa patlamayı da dolandırıcılığa alet etmiş. Söz konusu patlama esnasında Beyrut'ta olduğunu, yaralandığını ve kliniğinin zarar gördüğünü söyleyen Bielecki bu nedenle maddi destek istediği cemaatten topladığı paralarla aynı dönede New York'ta çok sayıda kafe ve restoranda kredi kartından harcama yapmış.

15 BİN DOLARA ESTETİK AMELİYAT

48 yaşındaki rahip, topladığı paranın 600 bin dolardan fazlasını şahsi harcamalarını karşılamak için iki kredi kartına yatırmış. Harcamalar arasında en lüks restoranlarda yenilen yemeklerin, aylık 334 dolarlık bir spor salonu üyeliğinin ve Hamptons gezilerinin bulunduğu belirtiliyor.

Kendi banka hesabına 50 bin dolar yolladığı belirlenen Bielecki'nin bu paranın 15 bin doları ile de estetik operasyon yaptırdığı belirlendi.