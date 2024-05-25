Papua Yeni Gine felaketi yaşıyor: Ölü sayısı 300'ün üzerinde...

25 May 2024 13:42 - Güncelleme : 25 May 2024 13:44

Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletinde; toprak kayması meydana geldi.

En az 300 kişinin toprak altında kaldığı belirtilirken felaketten 3 bin 900 kişinin etkilendiğini aktarıldı. Toprak kaymasından en az 6 köyün etkilendiği öğrenildi.

CAN KAYBININ ARTMASINDAN ENDİŞE DİLİYOR

Cansız bedenlerin toprak altından çıkarıldığını kaydeden yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor. Toprak kayması nedeniyle otoyollar trafiğe kapanırken bölgeye yalnızca helikopterle ulaşım sağlanıyor.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape konuya ilişkin açıklamasında arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra savunma görevlilerinin de bölgedeki çalışmaları sürdürdüğünü dile getirdi. Toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü aştığının tahmin edildiği bildirildi.

"GEÇEN HER DAKİKA UMUTLARIMIZ AZALIYOR"

Uluslararası Göç Örgütü Papua Yeni Gine Temsilcisi Serhan Aktoprak ise, çocukların ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade ederek, “Herkes kayıplarını arıyor. Bir çok insan hala şok içerisinde. Geçen her dakika umutlarımızı azaltıyor, hayal kırıklığımızı ise arttırıyor” dedi.