Papua Yeni Gine felaketi yaşıyor: 100'den fazla kişi öldü
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 May 2024 08:57 - Güncelleme : 24 May 2024 08:59
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, toprak kayması meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre 100'den fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor...
Avustralya kamu yayın kurumu ABC'nin haberine göre, başkent Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi.
Görgü tanıkları toprak altında kalan 100'den fazla kişinin öldüğünü bildirirken can kayıpları henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.
Sosyal medyada yer alan videolarda, dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin yamaçtaki toprağı sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı