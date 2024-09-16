Papua Yeni Gine'de kanlı çatışma! Kabileler birbirine girdi: Çok sayıda ölü var

16 Eylül 2024 16:38 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 16:51

Papua Yeni Gine'de kabileler arası çıkan çatışmada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Altın madeni yakınlarında çıkan çatışma nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Binalar ateşe verilince kamu daireleri kapatıldı.

Papua Yeni Gine​'de ağustos ayından beri iki kabile arasında yaşanan çatışmalarda bu kez kan aktı. Porgera altın madeni yakınlarında, Sakar kabilesi üyelerinin, rakipleri Piande kabilesinin arazisine yerleşmesinden çıkan huzursuzluk şiddetli çatışmaya dönüştü. Başarısız barış görüşmelerinin ardından iki kabile birbirine girdi, en az 30 kişi hayatını kaybetti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Polis, güvenlik güçlerine çatışmanın durdurulması yönünde talimat verildiğini açıklarken alkol satışının yasaklandığını ve gece boyunca da sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Çatışmalarda binalar ateşe verilirken bölgedeki okullar, hastaneler ve devlet daireleri kapatıldı.

KOMİSERDEN ''VURULURSUNUZ'' AÇIKLAMASI

Papua Yeni Gine polis Komiseri David Manning açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Kötüleşen duruma, yerel topluluklarda terör estirmek ve toprak sahiplerini mağdur etmek için şiddet kullanan yasadışı madenciler ve yerleşimcilerin neden oldu. Basitçe söylemek gerekirse, halka açık bir yerde silah kaldırırsanız veya başka bir kişiyi tehdit ederseniz vurulursunuz.''

Kanada’ya ait Papua Yeni Gine’deki en büyük ikinci maden ocağı Porgera altın madeni, çatışmaların yoğunlaşması üzerine operasyonlarını kısa süreliğine durdurdu.

Öte yandan bu yılın başlarında ülkenin Doğu Sepik eyaletine bağlı 3 köye düzenlenen saldırıda 16’sı çocuk 26 kişi hayatını kaybetmişti.