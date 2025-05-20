Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem

İstanbul
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Derinliği 10 kilometre olarak ölçülen sarsıntıda can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığına dair bir gelişme bildirilmedi.
Papua Yeni Gine açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Doğu Sepik Eyaleti’nde yer alan Angoram kentinin 81 kilometre doğu kuzeydoğusunda 10 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.