Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Derinliği 10 kilometre olarak ölçülen sarsıntıda can ve mal kaybının yaşanıp yaşanmadığına dair bir gelişme bildirilmedi.