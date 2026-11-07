Paraguay'da bankacılık krizi: İstifa eden Devlet Başkanı Santiago Pena tutuklandı

Paraguay'da ülkenin en büyük özel bankalarından Ueno Bank'ın batması üzerine ülkede siyasi kriz patlak verdi. Etkisi ülke siyasetine hızlı bir şekilde yansıyan olay, kısa sürede siyasi depreme neden oldu. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, önceki gün yaptığı açıklamayla yaşanan kriz ortamında görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Pena'nın istifasını sunmasından kısa bir süre sonra Paraguay Temsilciler Meclisi oy birliğiyle Pena'nın görevden azil sürecinin başlatılması yönünde karar aldı. Meclisteki milletvekilleri Pena'yı "görevini ağır ve sistematik biçimde ihmal etmekle" suçladı.

Yerel kaynaklar, Pena'nın bankayla bağlantıları olduğunu ve kendi yönetimi döneminde bankanın, ülkedeki çalışanların büyük bölümünün emekliliklerini yöneten Sosyal Güvenlik Enstitüsü başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarından milyonlarca dolarlık fon aldığını iddia etti.

İSTİFA EDEN DEVLET BAŞKANI TUTUKLANDI

İstifasının ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan, Pena tutuklandı. Pena'nın yerine Devlet Başkanı Yardımcısı Pedro Alliana geçti.