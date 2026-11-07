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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 03:42
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 03:42

Paraguay'da bankacılık krizi: İstifa eden Devlet Başkanı Santiago Pena tutuklandı

Güney Amerika ülkelerinden Paraguay'ın en büyük finans kuruluşlarından Ueno Bank'ın batması üzerine yaşanan bankacılık krizinin ardından Devlet Başkanı Santiago Pena istifa etmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Pena tutuklandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Paraguay'da bankacılık krizi: İstifa eden Devlet Başkanı Santiago Pena tutuklandı
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 03:42
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 03:42

'da ülkenin en büyük özel bankalarından Ueno Bank'ın batması üzerine ülkede siyasi kriz patlak verdi. Etkisi ülke siyasetine hızlı bir şekilde yansıyan olay, kısa sürede siyasi depreme neden oldu. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, önceki gün yaptığı açıklamayla yaşanan kriz ortamında görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Pena'nın istifasını sunmasından kısa bir süre sonra Paraguay Temsilciler Meclisi oy birliğiyle Pena'nın görevden azil sürecinin başlatılması yönünde karar aldı. Meclisteki milletvekilleri Pena'yı "görevini ağır ve sistematik biçimde ihmal etmekle" suçladı.

Yerel kaynaklar, Pena'nın bankayla bağlantıları olduğunu ve kendi yönetimi döneminde bankanın, ülkedeki çalışanların büyük bölümünün emekliliklerini yöneten Sosyal Güvenlik Enstitüsü başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarından milyonlarca dolarlık fon aldığını iddia etti.

İSTİFA EDEN DEVLET BAŞKANI TUTUKLANDI

İstifasının ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan, Pena tutuklandı. Pena'nın yerine Devlet Başkanı Yardımcısı Pedro Alliana geçti.

Paraguay'da bankacılık krizi: İstifa eden Devlet Başkanı Santiago Pena tutuklandı
ETİKETLER
#paraguay
#Ueno Bank
#Santiago Pena
#Pedro Alliana
#Sosyal Güvenlik Enstitüsü
#Dünya
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