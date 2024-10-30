Paraşütü arıza yaptı döne döne hızla yola çakıldı! Korkunç görüntüler ortaya çıktı

30 Ekim 2024 11:44 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 12:13

Brezilya'da deneyimli sporcu Carolina Munoz Kennedy, paraşütündeki arıza yüzünden düşerek hayatını kaybetti. Kennedy'nin yedek paraşütünün de açılmadığı bu yüzden havada hızla dönerek yere çakıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

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Şilili sporcu Carolina Munoz Kennedy, Brezilya'da paraşütle atladığı sırada paraşütü arıza yaptı. 40 yaşındaki sporcu, korkunç bir hızla yere düşerken arızalı paraşütü tamir etmek için elinden geleni yaptı fakat başarılı olamadı. Bu esnada Kennedy'nin yedek paraşütü de açılmadı. Kennedy, hızla dönerek yola çakıldı.

PARAŞÜTLE YERE ÇAKILDI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kennedy, düşme sırasında acil bir prosedür denedi. Yere çakıldığında hayattaydı ve sağlık görevlileri acil müdahale etti. Fakat deneyimli sporcu hastanede hayatını kaybetti.

Tanık José Soares de Melo, yerel medyaya, gruplarının talihsiz paraşütçüyü bulduğu anı anlattı:

"Yerde yardım bekliyordu ve insanlar itfaiye ve polisi arıyordu. Kendimi inanılmaz derecede üzgün ve şokta hissettim."

ÖLÜMCÜL DÜŞÜŞ

Polis, Kennedy'nin ölümünün ardından soruşturma başlattı ve adli analiz için yüksek performanslı paraşütçülük ekipmanlarına el koydu.

Arkadaşları Kennedy'nin daha önce de atlayışlar yaptığını, hatta o günün erken saatlerinde de atlayış yapmıştı. Ölümcül düşüşü ise gün sona ermeden gerçekleştirdiği son atlayıştı.