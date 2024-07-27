Paris Olimpiyatları'nda bir alarm daha! Bomba paniği tahliyeye neden oldu

27 Temmuz 2024 16:57 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:07

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde, Saint-Charles Tren Garı'nda unutulan bir valiz paniğe neden oldu. Gar tahliye edildi.

Fransız ulusal demiryolu şirketi (SNCF) güney biriminden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00 sularında ortaya çıkan bu olay, tren seferlerinde aksamalara yol açtı. Valizin bulunduğu garda seferler yaklaşık 1 saat süren kesintinin ardından yeniden başladı.

TREN HATLARINA KUNDAKLAMA EYLEMİ

Yine dün, Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine saatler kala, ülke genelinde Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles bölgelerinde tren hatlarına yönelik kundaklama eylemi gerçekleştirilmişti.

Vergigny'deki bir tren hattına yapılan kundaklama girişimi ise engellendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ancak failler henüz bulunamadı. Kundaklamalar sonucu özellikle Atlantik, kuzey ve doğu yönündeki tren seferlerinde aksaklıklar yaşandığı bildirildi.

SEFERLERİN YÜZDE 80'İ 1 İLA 2 SAAT GECİKMELİ

SNCF'in dün yaptığı açıklamalara göre, ülkenin doğusuna hareket eden tren seferlerinin bugün normal şekilde yapılması bekleniyor. Ancak kuzey yönündeki seferlerin yüzde 80’i 1 ila 2 saat gecikmeli olarak hareket edecek. Ayrıca, Fransa'nın Bretonya ve güneybatısına giden her üç seferden ikisinin 1 ila 2 saat gecikmeli yapılacağı bildirildi.