Paris Olimpiyatları'nda Sen Nehri krizi: Kirlilik nedeniyle antrenmanlar iptal edildi, sporcular isyanda

03 Ağustos 2024 11:43 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 11:48

Fransa'nın ev sahipliğinde süren Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon sporcularının, Sen Nehri'nde bugün yapmayı planladıkları antrenmanın kirlilik nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

SU KALİTESİ KÖTÜLEŞTİ

Ulusal basındaki haberlere göre, Uluslararası Triatlon Federasyonu, Paris'te iki gecedir yaşanan fırtına nedeniyle su kalitesinin kötüleştiğini ve bu yüzden bugün yapılması planlanan triatlon karışık bayrak yarışı antrenmanının Sen Nehri ayağının iptal edildiğini duyurdu.

Federasyon, yarışmanın bisiklet ve koşu kısımları için antrenmanlar yapılabileceğini bildirdi.

Daha önce de 28 ve 29 Temmuz’da Sen Nehri’nde yapılması beklenen triatlon antrenmanları kirlilik nedeniyle gerçekleştirilememişti.

BELEDİYE BAŞKANI YÜZMÜŞTÜ

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, farklı müsabakalara ev sahipliği yapacak olan ancak kirlilik tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Sen Nehri'nde yüzmüştü.