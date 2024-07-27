Paris Olimpiyatları'nda yemek skandalı! Sporcuları karneyle doyuruyorlar

27 Temmuz 2024 12:16 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 12:23

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre, olimpiyat sporcuları, başta yumurta ve et olmak üzere Olimpiyat Köyü'nde kendilerine sunulan yiyeceklerin miktarını yetersiz buldu. Yetersizliğin yanı sıra çiğ et gibi detaylar dikkat çekti.

Sporcuların, kahvaltı için verilen yiyecekleri karneyle aldıkları ve yetersiz buldukları yönündeki şikayeti üzerine, Olimpiyat Köyü'ne yiyecek tedarik eden firmalar konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Michelin yıldızlı şefler Amandine Chaignot, Alexandre Mazzia ve Akrame Benalla’ın organize ettiği kahvaltı başta olmak üzere tüm yemek organizasyonu yeniden gözden geçirilecek gibi görünüyor.

Michelin yıldızlı bir hizmet verileceğinin sözü verilmesine rağmen bu tarz yemek olaylarının yaşanması Paris Olimpiyatları’na gölge düşürdü.

İNGİLTERE'DEN ŞOK ADIM

Dünya gastronomi arenasında adı pek anılmayan İngiltere’nin ise attığı adım şaşırttı. İngiltere, Londra’dan şef gönderme kararı müthiş yemek kültürü ile anılan Fransa’yı zora soktu.

Ayrıca büyük bir planlama hatasından dolayı Olimpiyat Köyü’ndeki 3 bin 300 kişi kapasiteli ana restoranda 15 bin kişiden oluşan sporculara hizmet vermeye çalışılıyor.

YUMURTANIN BİLE EKSİKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Kahvaltının belkemiğini oluşturan yumurtanın eksikliği, sporcu beslenmesinde büyük önemi olan etin yanlış pişirilmesi, taze ürün tedarikinden sorumlu Carrefour’un ürünlerinin kalitesizliği, gıda miktarlarının yetersizliği yemekleri ve öğünleri vasatlaştırırken olimpiyatlardaki sporcuların yanı sıra tüm dünyayı şaşırttı.

Olimpiyat Köyü'nün resmi yemek servisi ortağı Sodexo Live!, Fransız spor gazetesi L'Équipe'e ızgara et ve yumurta gibi belirli ürünlere "çok yüksek talep" olduğunu doğruladı ve yaptığı son açıklamada “sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak için hacimlerin artırılacağını" yazdı.

Olimpiyat Köyü'nde kalan sporculara 11 Ağustos'ta sona erecek Olimpiyat Oyunları boyunca yemek servis edilecek. Olimpiyat Oyunları, yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katılımıyla yapılacak.