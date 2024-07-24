Paris'te İsrail maçı öncesinde bomba paniği!

24 Temmuz 2024 15:49 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 15:50

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen Olimpiyat Oyunları için aylardır hazırlık yapılmasına rağmen güvenlik sıkıntıları baş gösterdi. Akşam saat 21.00'de oynanacak İsrail maçı öncesinde 'Parc des Princes' futbol stadyumunun yakınında patlayıcı şüphesi tespit edildi.

Caddede bulunan şüpheli bir çanta nedeniyle bomba paniğinin yaşandığı bölgede polis harekete geçti. Çevredeki sokaklar boşaltıldı, cadde trafiğe kapatıldı. Yerel bölge sakinlerinin evlerine girmesine izin verilmiyor.

İsrail'in katılımı nedeniyle de güvenlik önlemleri ekstra olarak artırılsa da şehirde tansiyon düşmüyor.

Öte yandan Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçı olan İspanya ile Özbekistan arasındaki futbol turnuvası ön eleme turu maçı, saat 15.00'te Fransa'nın önde gelen kulüplerinden Paris St. Germain'in maçlarını oynadığı arenada oynanacak.

BİN ŞÜPHELİ KİŞİ ENGELLENMİŞTİ

2024 Olimpiyatları'nın başlamasına üç gün kala Fransa İçişleri Bakanı, yabancı bir güç adına müdahalede bulunduklarından şüphelenilen yaklaşık 1.000 kişinin Olimpiyatlar'a katılmasının engellendiğini söyledi.

PARİS'TE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Paris'teki kesin önlemlerle ilgili ayrıntılar gizli tutuluyor. Ancak şu kadarı biliniyor: 2024'te sporcu güvenliği için yapılan harcamalar, üç yıl önceki Tokyo Oyunlarının yaklaşık iki katı.

İSRAİLLİ SPORCULARA ÖZEL KORUMA

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Paris'te düzenlenecek Olimpiyatlar süresince İsrailli sporculara 24 saat koruma sağlanacağını açıkladı.