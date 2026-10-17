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Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 16:14

Paris'te öğrenci isyanı ülke geneline yayıldı: Sokakları yakıyorlar

Fransa genelinde artan yaşam maliyetleri ve eğitim politikalarına karşı düzenlenen kitlesel protestolar ağır şiddet eylemlerine dönüştü. Paris'te öğrenciler sokakları yakarken polis ise sert müdahalede bulundu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 16:14
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 16:14

Fransız polisi, Cumartesi günü Saint-Etienne kentinde, artan yaşam maliyetleri, akaryakıt fiyatları ve hükümetin eğitim politikalarına karşı düzenlenen protestolar sırasında çıkan çatışmalarda göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Paris'te öğrenci isyanı ülke geneline yayıldı: Sokakları yakıyorlar

FRANSA GENELİNDE ÇATIŞMA

Yerel basında çıkan haberlere göre yetkililer, ülke genelinde 170.000 kadar katılımcının beklendiğini belirtirken, Sarı Yelekliler de artan yaşam maliyetlerine karşı Fransa genelinde düzenlenen protestolarda lise öğrencileri ve çiftçilere katıldı.

Paris'te öğrenci isyanı ülke geneline yayıldı: Sokakları yakıyorlar

İçişleri Bakanlığına yakın kaynaklara göre, Cumartesi günü ülke genelinde yaklaşık 500 eylem ve 90'dan fazla gösteri planlandı.

60 BİN PROTESTOCU

kentinde, aralarında Sarı Yeleklilerin de bulunduğu yaklaşık 20 gösterici, mücadelelerinin devam ettiğini ilan eden bir pankartın arkasında Hauts-de-France Bölge Konseyi önünde toplandı. Yetkililer, ana yürüyüşün saat 14.00'te (TSİ 15.00) Place de la Republique'ten başlayıp Place de Clichy'ye doğru ilerlemesinin planlandığı 'te 30.000 ila 60.000 arasında protestocu bekliyordu.

Paris'te öğrenci isyanı ülke geneline yayıldı: Sokakları yakıyorlar

YANAN BARİKATLAR KURULDU

Ülke çapındaki bu eylem; öğrencilerin haftalardır süren, eğitim bütçesinin artırılması ve daha iyi eğitim koşulları taleplerinin yanı sıra protestolar sırasındaki polis müdahalelerine yönelik eleştirilerinin ardından geldi. Polis, Lyon'da yaklaşık 100 göstericiyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, Rennes'deki yetkililer ise protestocuların bir yolu kapatmak için yanan barikatlar kurduğunu bildirdi.

Marseille (Marsilya) kentinde çöp kutuları ve skuterler, çevik kuvvet polisi güzergahı temizlemeden önce Boulevard du Prado'yu kısa süreliğine trafiğe kapattı.

Paris'te öğrenci isyanı ülke geneline yayıldı: Sokakları yakıyorlar

40 GÖZALTI

Paris Emniyet Müdürlüğü, metropol bölgesinde sabah saat 09.30 itibarıyla, çoğunluğu taşınması yasak koruyucu ekipman veya silah bulundurmaktan dolayı 40 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Polis ayrıca, yaklaşık 100 kişilik bir grubun yayın kuruluşu CNews'in Paris'teki genel merkezini hedef alarak otopark girişini kapatması, fırlatıcı maddeler atması ve camları kırmasının ardından 21 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Paris'te öğrenci isyanı ülke geneline yayıldı: Sokakları yakıyorlar
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ETİKETLER
#paris
#lille
#Saint-etienne
#Sarı Yelekliler
#Cnews
#Dünya
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