Paris'ten Türkiye'ye gelirken havaalanında yakalandılar! Bavuldan çıkanlar şoke etti

19 Ağustos 2024 13:37 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 13:40

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles De Gaulle Havaalanı'ndan Türkiye'ye gitmek isteyen iki yolcu bagajlarında bulunan yüklü miktarda euro cinsi para nedeniyle gözaltına alındı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Cezayir'den geldikleri belirlenen ve İstanbul uçağına binmeye hazırlanan iki şüpheli polis tarafından durduruldu. Şahısların bagajlarında yapılan aramada 2 milyon euro tespit edildi.

TEKSTİLCİ OLARAK TANITTILAR

Parayı beyan etmedikleri tespit edilen yolcular gümrük gözetimine alırken bir kısmı İsviçre frangı olan 2.4 milyon euro tutarındaki paraya el konuldu.

32 ve 39 yaşlarındaki Cezayir uyruklu iki şüphelinin kendilerini tekstil tüccarı olarak tanıttıkları belirtildi. İki şüpheli polis nezaretine alındı. Bugün davaları görülecek.