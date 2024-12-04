Park halindeki trenden 11 milyon TL'lik Air Jordan çalındı! GPS cihazı 3 hırsızı ele verdi

04 Aralık 2024 16:30 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:40

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir trende soygun gerçekleştirildi. 3 hırsız, 310 bin dolar yani yaklaşık 11 milyon TL değerindeki Nike'ın Air Jordan serisi ayakkabılarını çaldı.

ABD'nin Kaliforniya​ eyaletinde bulunan Mojave Çölü'nde park halindeki bir trende akılalmaz bir soygun yapıldı. 3 hırsız, BNDF trenine girip Nike ürünlerini çaldı. Fakat ürünlerin arasında bulunan Nike'ın Air Jordan 11 Retro ayakkabılarında GPS cihazı bulunuyordu. BNSF çalışanları, polise Nike ürünlerinin bulunduğu nakliye konteynerlerinden birinin park halindeyken trenden ayrıldığı bildirdi. AYAKKABILAR KİRALIK KAMYONDAN ÇIKTI Kaliforniya Karayolu Devriyesi soruşturmacıları, GPS takip cihazını Anaheim'daki bir otoparkta bulunan bir U-Haul kamyonuna kadar takip etti. Kiralık kamyonun içerisinde değeri 311.832 dolar yani yaklaşık 11 milyon LT olan 1.278 adet Air Jordan 11 Retro ayakkabı buldu. Tren soyguncusu olduğu iddia edilen üç kişi tutuklandı. İlgili Haberler Grip benzeri gizemli hastalık 143 kişiyi öldürdü! En çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor Baş ağrıları için migren dediler körlük başlayınca gerçek ortaya çıktı