Pasifik ada ülkesi Vanuatu 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: Sokaklar cansız bedenle doldu taştı!
Pasifik'in ada ülkesi Vanuatu 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılarak, ''Güvenli bölgelere gidin'' çağrısında bulunuldu. Sokaklarda çok sayıda cansız bedenin bulunduğu, ölü sayısının henüz bilinemediği belirtildi.
Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından şok dalgaları yayılınca tsunami uyarısı yapıldı. Depremin yerin 43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği Vanuatu'nun başkenti Port Vila'nın sadece 30 kilometre batısında olduğu açıklandı.
ŞOK DALGALARININ ARDINDAN TSUNAMİ UYARISI
Depremin ardından oluşan şok dalgaları nedeniyle Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Vanuatu kıyı şeridinin bazı kısımlarında bir metreye yaklaşan dalgaların oluşabileceği uyarısında bulundu.
ÖLÜ SAYISI BİLİNEMİYOR
Şiddetli depremin ardından çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, sokakların cansız bedenle dolduğu öne sürüldü.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde yıkılan binalar, düşen panellerin çarptığı arabalar ve evlerin içindeki zemine saçılmış mobilyalar görüldü. İnternette yayınlanan görüntülere göre, hasar gören binalar arasında Port Vila'daki ABD Büyükelçiliği de yer alıyor.
Yollarda ise derin çatlakların oluştuğu görüldü.
''KANIMI DONDURAN FOTOĞRAFLAR GÖRDÜM''
Uluslararası Kızılhaç Federasyonu Asya Pasifik Bölge Ofisi Başkanı Katie Greenwood, ABC'ye yaptığı açıklamada, iletişimin kesildiğini ve Kızılhaç binasının hasar gördüğünü söyledi.
Greenwood, "Port Vila'nın merkezinde, pazar yerlerinde, çatıları çökmüş dükkanlarda kanımı donduran fotoğraflar gördüm" dedi.