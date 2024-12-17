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Pasifik ada ülkesi Vanuatu 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: Sokaklar cansız bedenle doldu taştı!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
17 Aralık 2024 09:11 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:32

Pasifik'in ada ülkesi Vanuatu 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılarak, ''Güvenli bölgelere gidin'' çağrısında bulunuldu. Sokaklarda çok sayıda cansız bedenin bulunduğu, ölü sayısının henüz bilinemediği belirtildi.

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesinde 7.3 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Depremin ardından şok dalgaları yayılınca tsunami uyarısı yapıldı. Depremin yerin 43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği Vanuatu​'nun başkenti Port Vila'nın sadece 30 kilometre batısında olduğu açıklandı. 

Pasifik ada ülkesi Vanuatu 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: Sokaklar cansız bedenle doldu taştı! - 1. Resim

ŞOK DALGALARININ ARDINDAN TSUNAMİ UYARISI

Depremin ardından oluşan şok dalgaları nedeniyle Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Vanuatu kıyı şeridinin bazı kısımlarında bir metreye yaklaşan dalgaların oluşabileceği uyarısında bulundu.

Pasifik ada ülkesi Vanuatu 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: Sokaklar cansız bedenle doldu taştı! - 2. Resim

ÖLÜ SAYISI BİLİNEMİYOR

Şiddetli depremin ardından çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, sokakların cansız bedenle dolduğu öne sürüldü.

Pasifik ada ülkesi Vanuatu 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: Sokaklar cansız bedenle doldu taştı! - 3. Resim

Sosyal medyada yer alan görüntülerde yıkılan binalar, düşen panellerin çarptığı arabalar ve evlerin içindeki zemine saçılmış mobilyalar görüldü. İnternette yayınlanan görüntülere göre, hasar gören binalar arasında Port Vila'daki ABD Büyükelçiliği de yer alıyor.

Pasifik ada ülkesi Vanuatu 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: Sokaklar cansız bedenle doldu taştı! - 4. Resim

Yollarda ise derin çatlakların oluştuğu görüldü.

Pasifik ada ülkesi Vanuatu 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: Sokaklar cansız bedenle doldu taştı! - 5. Resim

''KANIMI DONDURAN FOTOĞRAFLAR GÖRDÜM''

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu Asya Pasifik Bölge Ofisi Başkanı Katie Greenwood, ABC'ye yaptığı açıklamada, iletişimin kesildiğini ve Kızılhaç binasının hasar gördüğünü söyledi.

Pasifik ada ülkesi Vanuatu 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: Sokaklar cansız bedenle doldu taştı! - 6. Resim

Greenwood, "Port Vila'nın merkezinde, pazar yerlerinde, çatıları çökmüş dükkanlarda kanımı donduran fotoğraflar gördüm" dedi.

Pasifik ada ülkesi Vanuatu 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: Sokaklar cansız bedenle doldu taştı! - 7. Resim

Pasifik ada ülkesi Vanuatu 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: Sokaklar cansız bedenle doldu taştı! - 8. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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