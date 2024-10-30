Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki ülke 6 büyüklüğünde depremle sarsıldı!
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Ekim 2024 16:22 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 16:27
Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Papua Yeni Gine'nin Kimbe şehri açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Papua Yeni Gine'nin Kimbe kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 121 kilometre kuzey açıkları olduğunu açıkladı.
CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ
Yaklaşık 521 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı