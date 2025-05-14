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 | Berrak Arıcan

Pasifik Ateş Çemberi'nde şiddetli deprem: Tonga 6,4 ile sallandı

Pasifik Ateş Çemberi bölgesinde bulunan Tonga şiddetli bir depremle sarsıldı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Tonga'nın doğu kıyılarında 6,4 büyüklüğünde bir deprem bildirdi.

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Pasifik Ateş Çemberi'nde şiddetli deprem: Tonga 6,4 ile sallandı
KAYNAK:
Xinhua
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 18:32

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Pasifik Ateş Çemberi bölgesinin yeniden şiddetli bir depremle sarsıldığını açıkladı. Tonga'nın doğu kıyılarında 6,4 büyüklüğünde bir deprem bildirildi.

Sismik verilere göre, depremin merkez üssü en yakın yerleşim yeri olan Neiafu kasabasının yaklaşık 137 kilometre açığında ve 243 kilometre derinlikte tespit edildi.

Pasifik Ateş Çemberi'nde şiddetli deprem: Tonga 6,4 ile sallandı

BÖLGE 'PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ'

Bölge, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan ve yoğun tektonik hareketliliğin yaşandığı bir kuşakta yer alıyor.Yaklaşık 100 bin nüfuslu Tonga Takımadaları, bu coğrafi konumu nedeniyle sık sık depremlere maruz kalıyor.

Pasifik Ateş Çemberi, Güneydoğu Asya'dan Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan dünyanın en aktif deprem ve volkan kuşaklarından biri olarak biliniyor.

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