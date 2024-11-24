Pasifik Okyanusu'nda 3. Dünya Savaşı endişelerini artıran görüntü: Gizli savaş gemisi ortaya çıktı

24 Kasım 2024 09:36 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 10:04

ABD'nin, Ukrayna'ya verdiği füze izni Rusya'nın nükleer adımlarını hızlandırdı. Rusya'nın, Çin ile işbirliği içinde olması ise 3. Dünya Savaşı endişelerini tırmandırırken gizli savaş gemisi Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıktı. Çin'in 9 milyar dolarlık savaş gemisi CNS Liaoning, uydu görüntülerine takıldı.

ABD'nin, Ukrayna​'ya Rusya​'ya uzun menzilli silahlarla saldırabilmesi için verdiği iznin ardından bölgede gerilim tırmandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​, yeni nükleer doktrini imzaladı ve bu belgeyle nükleer savaş başlatabileceğini herkese duyurdu. Rusya'nın, Çin​ ile derinleşen işbirliği ise 3. Dünya Savaşı endişelerini artırırken gizli savaş gemisi ortaya çıktı.

Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi CNS Liaoning, Pasifik Okyanusu​'nda görüldü. Uydu görüntüleri, Çin'in ilk operasyonel uçak gemisi olan CNS Liaoning, Pasifik Okyanusu'nda Bohai Denizi'ne yanaşıp deniz denemelerini gerçekleştirirken NASA'nın Landsat 8 uydusu tarafından görüntülendi.

Görüntülerde Liaoning savaş gemisinin diğer uçak gemileriyle beraber tersaneye yanaştığı ardından geminin denize doğru hareket ettiği fark edildi.

ABD Donanması yetkilileri, savaş gemisini gözlemlerken, güvertesinin yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde olduğunu, bu nedenle diğer Çin uçak gemilerinden daha küçük olduğunu tespit etti.

Öte yandan Çin'in gizli savaş gemisinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya verdiği iznin ardından ortaya çıkması dikkat çekti.