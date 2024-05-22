Paşinyan pes etti: Tarihi Ermenistan topraklarından vazgeçelim

22 May 2024 23:29 - Güncelleme : 23 May 2024 00:05

Netanyahu için çember daralıyor: Üç ülkenin Filistin kararıyla köşeye sıkıştı

Netanyahu için çember daralıyor: Üç ülkenin Filistin kararıyla köşeye sıkıştı

Ermenistan parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, tarihi Ermenistan toprakları hedeflerinden vazgeçmeleri gerektiğini söyleyerek, “Bizim 'tarihi Ermenistan' arayışını durdurmamız gerekiyor” dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Ulusal Meclisi’nde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Tartışmalı Ermenistan sınırları hakkında açıklamalarda bulunan Paşinyan, Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde Azerbaycan ile yaşanan sınır tartışmalarını hatırlattı. Paşinyan, 1988 yılında kurulan bir komisyonun sınır çalışması yaptığını ancak bu sınırların hukuki bir resmiyete kavuşmadığını belirtti.

"YASAL SINIRLARIMIZDAN EMİN OLDUK"

1991 yılında Sovyetler Birliği dağılırken Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların hukuken belirlendiğini ifade eden Paşinyan, "1991 yılında Ermenistan ile Azerbaycan arasında hukuki sınırlar vardı ve biz bugün bu sınırlar üzerinde çalıştık. O sınırların hukuki gerekçelerini de ortaya koyduk. Ermenistan’ın yasal sınırlarından emin olduk” dedi.

"VATAN İÇİNDE VATAN ARIYORUZ"

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra da sınır tartışmalarının devam ettiğin dile getiren Ermenistan Başbakanı şöyle devam etti:

"Biz vatan içinde vatan arıyoruz. Şimdi bizim politik mesajımız şudur. Sevgili vatandaşlar, Ermenistan Cumhuriyeti'nin sevgili vatandaşları. Bizim 'tarihi Ermenistan' arayışını durdurmamız gerekiyor çünkü bu anavatanı bulduk. Bu anavatan 29 bin 743 kilometrekare egemen topraklar içeren Ermenistan Cumhuriyeti'dir."