Paşinyan’ın helikopteri zorunlu iniş yaptı!

25 May 2024 12:15 - Güncelleme : 25 May 2024 12:22

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle Vanadzor şehrine zorunlu iniş yaptı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey yolunda. Kötü hava nedeniyle helikopterimiz Vanadzor'a zorunlu iniş yaptı. Yolculuğumuza şu anda arabayla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ermenistan medyası, Paşinyan’ın araçla Tashir’e doğru yola çıktığını aktardı.



