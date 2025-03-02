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 | Murat Makas

Pentagon, ABD-Meksika sınırına 3 bin asker daha gönderiyor

Pentagon, ABD-Meksika sınırına 3 bin ek asker gönderme kararı aldı. Yeni birlikler, sınır güvenliğini artırmak ve yasa dışı göçle mücadele kapsamında görevlendirilecek.

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Pentagon, ABD-Meksika sınırına 3 bin asker daha gönderiyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 10:36

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD-Meksika sınırına yaklaşık 3 bin ek asker gönderileceğini açıkladı. Karar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı göçmenlere karşı sert önlemler alma ve seçim kampanyasında verdiği sınır güvenliği sözünü yerine getirme çabası kapsamında alındı.

SINIR GÖREVİNE KATILMA TALİMATI

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Stryker Tugay Muharebe Timi ve genel destek havacılık taburunun sınır görevine katılması talimatını verdi. Yeni birliklerin, önümüzdeki haftalarda yaklaşık 3 bin 200 kilometrelik sınır boyunca görevlendirileceği bildirildi.

500 ASKER SINIRA GÖNDERİLECEK

ABD Kuzey Komutanlığı'ndan (NORTHCOM) yapılan açıklamaya göre, Fort Carson'dan 2. Stryker Tugay Muharebe Timi'ne bağlı 2 bin 400 asker ile Fort Stewart'tan 3. Muharebe Havacılık Tugayı'ndan 500 asker sınıra sevk edilecek.
Stryker birlikleri, orta sınıf zırhlı personel taşıyıcılarla lojistik destek, mühendislik ve izleme görevleri üstlenecek ancak göçmenlerin yakalanması ya da sınır dışı edilmesine katılmayacak. Havacılık birlikleri ise personel, ekipman ve malzeme taşımasında görev alacak.

Halihazırda ABD'nin güney sınırında toplam 9 bin 200 asker bulunuyor. Bunlardan 4 bin 200'ü federal emirlerle görevlendirilirken, yaklaşık 5 bin Ulusal Muhafız askeri de eyalet valilerinin komutası altında görev yapıyor.
Pentagon, yeni gönderilecek askerlerin sınır güvenliğini artırmak ve "ABD'nin toprak bütünlüğünü korumak" amacıyla görevlendirildiğini belirtti.


Trump, ABD ordusunun sınır güvenliğindeki rolünü genişletmek ve yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için askeri varlığın artmasını desteklediğini sık sık dile getiriyordu. ABD ordusu, 1990'lardan bu yana sınırda insan kaçakcılığı, uyuşturucu ticareti ve uluslararası suçlarla mücadele için dönem dönem görev yapıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Amerika Meksika sınırı kaç km?
Dünyanın En Yoğun Geçiş Yapılan Sınırında Zira ABD-Meksika sınırı 3.145 kilometre uzunluğuyla, dünya üzerinde iki ülke arasındaki en uzun onuncu sınır niteliğini taşıyor.
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