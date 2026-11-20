ABD'nin İran'la savaşının mali bilançosu belli oldu. Washington yönetiminin bu savaşa ayırdığı kaynak, son 3 ayda 10 milyar dolar arttı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Pentagon, İran savaşının maliyetini açıkladı ABD'nin İran ile yürüttüğü savaşın maliyetinin, son üç ayda 10 milyar dolar artarak 48,3 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Donanma Müsteşar Yardımcısı adayı Arthur Miller, savaşın bugüne kadarki maliyetinin 48,3 milyar dolar olduğunu açıkladı. Açıklanan maliyet rakamı mühimmat harcamalarını, teçhizat yenileme maliyetlerini ve operasyon giderlerini kapsamaktadır. Belirtilen 48,3 milyar dolarlık tutara, İran'ın saldırıları sonucu Orta Doğu'da hasar gören ABD tesislerinin onarım maliyetleri dahil edilmemiştir. ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), 1 Ağustos tarihinde savaşın maliyetinin 38 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.

İRAN SAVAŞINA 48,3 MİLYAR DOLAR

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki oturuma katılan Donanma Müsteşar Yardımcısı adayı Arthur Miller, İran savaşının maliyetine ilişkin bilgi verdi.

Halen Pentagon'un mali kontrolör yardımcısı olarak görev yapan Miller, savaşın bugüne kadarki maliyetinin 48,3 milyar dolar olduğunu belirtti.

ONARIM MASRAFLARI HARİÇ

Miller, açıkladığı rakamın mühimmat harcamaları, teçhizat yenileme maliyetleri ve operasyon giderlerini içerdiğini kaydetti.

Öte yandan Miller, Senatör Richard Blumenthal'ın sorularına yanıt olarak söz konusu rakamın, İran'ın saldırıları sonucu hasar gören Orta Doğu'daki ABD tesislerinin onarım maliyetlerini içermediğini belirtti.

ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, savaşın maliyetinin 38 milyar dolara ulaştığını bildirmişti.