Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD'nin İran'la savaşının mali bilançosu belli oldu. Washington yönetiminin bu savaşa ayırdığı kaynak, son 3 ayda 10 milyar dolar arttı.
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki oturuma katılan Donanma Müsteşar Yardımcısı adayı Arthur Miller, İran savaşının maliyetine ilişkin bilgi verdi.
Halen Pentagon'un mali kontrolör yardımcısı olarak görev yapan Miller, savaşın bugüne kadarki maliyetinin 48,3 milyar dolar olduğunu belirtti.
Miller, açıkladığı rakamın mühimmat harcamaları, teçhizat yenileme maliyetleri ve operasyon giderlerini içerdiğini kaydetti.
Öte yandan Miller, Senatör Richard Blumenthal'ın sorularına yanıt olarak söz konusu rakamın, İran'ın saldırıları sonucu hasar gören Orta Doğu'daki ABD tesislerinin onarım maliyetlerini içermediğini belirtti.
ABD Kongre Bütçe Ofisi (CBO), 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, savaşın maliyetinin 38 milyar dolara ulaştığını bildirmişti.