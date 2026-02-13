Pentagon neyin peşinde: Bize sınırsız yapay zeka verin

ABD Savunma Bakanlığı, yani Pentagon, yapay zekâ kullanımını hem sınıflandırılmamış hem de gizli ağlarda genişletmek istiyor. Fakat bu hedef, büyük teknoloji şirketleriyle yürütülen görüşmelerde ciddi bir pürüzle karşı karşıya.

Savunma yetkilileri, en gelişmiş yapay zekâ modellerine herhangi bir kullanım kısıtlaması olmadan erişmek istiyor. Reuters’ın aktardığına göre Pentagon cephesi, ABD yasalarına uyulduğu sürece bu sistemleri nasıl kullanacaklarına kendilerinin karar vermesi gerektiğini savunuyor.

OPENAI GENAI.MİL PLATFORMUNDA

Tartışmalar sürerken OpenAI, pazartesi günü ChatGPT’nin özelleştirilmiş bir sürümünü Savunma Bakanlığı’nın GenAI.mil adlı platformunda kullanıma sunduğunu açıkladı.

Aralık ayında hayata geçirilen platform, yaklaşık 3 milyon sivil ve askeri personel tarafından kullanılıyor. Sistem içinde xAI ve Google’ın Gemini araçlarının da uyarlanmış versiyonları yer alıyor.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, platformla ilgili açıklamasında oldukça iddialı konuştu. Yapay zekâyı “bir savaş gücü” olarak gördüklerini belirten Hegseth, generatif yapay zekânın günlük operasyonların bir parçası haline getirildiğini söyledi. Açıkçası Pentagon, bu alanda frene basmak niyetinde değil.

OpenAI’nin sunduğu ChatGPT sürümü şimdilik daha çok günlük işlerde kullanılıyor. Politika belgelerinin özetlenmesi, rapor yazımı, araştırma desteği gibi görevlerde aktif. Ancak asıl tartışma burada başlıyor.

HEDEF: TÜM GİZLİLİK SEVİYELERİNDE KULLANIM

Reuters’a konuşan bir yetkili, Pentagon’un “en ileri düzey yapay zekâ yeteneklerini tüm sınıflandırma seviyelerinde devreye alma” sürecinde olduğunu söyledi.

Bu da şu anlama geliyor: Yapay zekâ sistemleri ileride görev planlaması ya da silah hedefleme gibi çok daha hassas alanlarda da kullanılabilir. İşte teknoloji şirketlerini tedirgin eden nokta da tam olarak burası.

ANTHROPİC TEMKİNLİ

Anthropic’in modelleri şu anda bazı gizli ortamlarda üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla kullanılabiliyor. Ancak ciddi kullanım sınırlamaları var.

Reuters’a göre Anthropic yöneticileri, sistemlerinin otonom silah hedeflemede ya da yurt içi gözetimde kullanılmasını istemediklerini açıkça ifade etti. Semafor’un haberine göre şirket, modellerinin “tüm yasal kullanım alanlarına” açılmasına da onay vermiş değil. Bu nedenle araçları GenAI.mil platformunda yer almıyor.

Şirketin bu tutumu, Pentagon ve Beyaz Saray’da rahatsızlık yaratmış durumda.

ŞİRKETLER İKİ ATEŞ ARASINDA

Teknoloji şirketleri zor bir denge kurmaya çalışıyor. Bir yanda askeri projelere karşı çıkan çalışanlar ve bu durumun gelecekte işe alımları zorlaştırabileceği endişesi var. Diğer yanda ise devasa bütçeye sahip ve siyasi etkisi güçlü bir müşteri olarak Pentagon duruyor.