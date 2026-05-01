Pentagon'dan yapay zeka hamlesi: 7 devle gizli ağ anlaşması

Pentagon, yapay zekayı sınıflandırılmış ağlara entegre etmek için aralarında OpenAI, Google ve Microsoft’un da bulunduğu 7 teknoloji deviyle kritik anlaşmalar imzaladı. Bu adımla ABD ordusunun karar alma süreçlerini hızlandırarak savaş ve istihbarat alanında avantaj sağlaması hedefleniyor.

Pentagon'dan yapay zeka hamlesi: 7 devle gizli ağ anlaşması
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 18:10

ABD (), yapay zekanın "sınıflandırılmış" ağlarda kullanılması için 7 teknoloji deviyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yapay zekanın sınıflandırılmış ağlarda kullanılması için 7 teknoloji deviyle anlaşma imzaladı.
Pentagon, SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft ve Amazon Web Services ile yapay zeka sistemlerinin Savunma Bakanlığının sınıflandırılmış ağlarında kullanımı için anlaşmalar imzaladı.
Anlaşmalar, ABD ordusunu yapay zeka odaklı bir savaş gücü olarak kurma dönüşümünü hızlandırmayı ve askerlerin savaşın tüm alanlarında üstünlüğünü koruma yeteneğini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Yapay zeka sistemlerinin Bakanlığın ağlarına entegrasyonu, veri sentezini kolaylaştıracak ve askerlerin karar verme süreçlerini güçlendirecek.
Anlaşmalar kapsamında bahsedilen şirketler, hem IL6 hem de IL7 ortamlarında sistemlerini kullanıma sunmak için kaynak sağlayacak.
Bu çalışma, Bakanlığın yapay zeka hızlandırma stratejisini destekleyerek savaş, istihbarat ve kurumsal operasyonlar alanlarında yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Pentagon'dan yapay zeka hamlesi: 7 devle gizli ağ anlaşması

7 YAPAY ZEKA ŞİRKETİ İLE ANLAŞMA


Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın önde gelen 7 şirketi olan SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft ve Amazon Web Services ile yapay zeka sistemlerinin Savunma Bakanlığının sınıflandırılmış ağlarda kullanımı için anlaşmalar imzalandığı ifade edildi. Anlaşmaların, ABD ordusunu yapay zeka odaklı bir savaş gücü olarak kurma yolundaki dönüşümünü hızlandıracağı ve askerlerin savaşın tüm alanlarında üstünlüğünü koruma yeteneğini güçlendireceği belirtildi. Açıklamada, "Yapay zeka sistemlerinin Bakanlığın ağlarına entegre edilmesi, veri sentezini kolaylaştıracak ve karmaşık operasyonel ortamlarda askerlerin karar verme süreçlerini güçlendirecektir. SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft ve Amazon Web Services, hem IL6 hem de IL7 ortamlarında sistemlerini kullanıma sunmak için kaynak sağlayacak. Bu çalışma, Bakanlığın yapay zeka hızlandırma stratejisini destekleyerek savaş, istihbarat ve kurumsal operasyonlar olmak üzere üç temel alanda yeni yetenekler kazandırmayı amaçlamaktadır" denildi.

Pentagon'dan yapay zeka hamlesi: 7 devle gizli ağ anlaşması

GİZLİ ÇALIŞMALARDA KULLANMA ANLAŞMASI


ABD merkezli "The Information" adlı haber sitesi 28 Nisan'da, teknoloji devi Google'ın yapay zeka modellerinin Pentagon tarafından gizli çalışmalarda kullanılmasına izin veren bir anlaşma imzalandığını aktarmıştı.

