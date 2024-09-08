Pentagon'un eski UFO şefinden çarpıcı sözler: Dünya'da insan olmayan bedenler bulundu

08 Eylül 2024 14:51 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 16:00

Eski bir Pentagon UFO şefi olan Luis Elizondo, uzaylıların gerçek olduğunu ve Dünya'da “insan olmayan” bedenlerin bulunduğunu ileri sürdü.

Uzun süredir ABD Savunma Bakanlığı'nda araştırmacı olarak çalışan Luis Elizondo “uzaylı” teknolojisi kullandığını ileri sürdü.

UFO'ların (tanımlanamayan uçan nesne) veya yeni adıyla UAP'lerin (tanımlanamayan hava olayları) araştırılmasından sorumlu Pentagon programının eski başkanı olan Luis Elizondo, “Imminent: Inside the Pentagon's Hunt for UFOs" (Pentagon'un UFO Avının İç Yüzü) adlı yeni kitabında bomba gibi iddialarda bulundu.

Kendisine 1947 yılında New Mexico'da meydana gelen meşhur Roswell olayında iki uçan daire bulunduğunun kesin olarak söylendiğini ve enkazda “insan olmayan dört ceset” bulunduğunu dile getirdi. Cesetlerin çıkarılarak incelendiğini ileri sürdü.

"NEREDE OLDUKLARINI BİLİYORUZ, NEREDEN OLDUKLARINI BİLMİYORUZ

İngiltere merkezli iNews'e konuşan Elizondo, “Nerede olduklarını biliyoruz. Nereden olduklarını bilmiyoruz. Başımın belaya girmemesi için burada söylediklerime dikkat etmeliyim. Hala güvenlik iznim var.” ifadelerine yer verdi.

Elizondo, 1950'lerde Meksika ve 1989'da Kazakistan da dahil olmak üzere daha sonraki bölgelerden başka cesetlerin de çıkarıldığını iddia ediyor.

İNSANLARDAKİ "UZAYLI İMPLANTLARI"NA DEĞİNDİ

Luis Elizondo, “insanlarda bulunduğu iddia edilen uzaylı implantları” da dahil olmak üzere “uzaylı” teknolojisiyle de uğraştığını dile getiriyor.

“ABD hükümeti için çalışan bilim insanlarının üzerinde araştırma yaptığı materyalleri elimde tuttum ve bana şöyle dediler: 'Bu çok özel bir materyal, insanlar tarafından yapılmış olması pek mümkün değil ve mühendislik harikası.' Ayrıca elimde insanlardan alınmış biyolojik örnekler, doku örnekleri tuttum. Bunlar analiz edildiğinde, normalde insan vücudunun doğal bir parçası olarak ilişkilendirmeye alışkın olduğumuz hiçbir şey gibi davranmıyor ve kesinlikle bir tür teknik cihaz gibi görünüyor.”

YEŞİL KÜRELER EVE KADAR TAKİP EDİYOR

Kendi kişisel deneyimine gelince, Elizondo yeşil kürelerin kendisini ve diğer uzaylı araştırmacıları gözetlemek amacıyla evlerine kadar takip ettiklerini iddia ediyor.

Yeşil kürelerle alakalı ise şöyle diyor:

“Gerçekten UFO ile ilgili olup olmadıklarından emin değiliz. Bildiğimiz bir şey varsa o da benim katıldığım Pentagon'daki programda yer alan pek çok kişinin de programdayken benzer olaylarla karşılaşmış olduğudur. Yani ne öncesinde ne de sonrasında, ama bu UAP'yi araştırdığımız süre boyunca ve deneyimlerimize göre, ailelerimiz ve hatta komşularımız bu parlak yeşil ışık toplarının bazılarına tanık oldular.

“Doğada çok dağınık. Sert kenarları yok. Evin içinde dolaşıyor, koridordan aşağı iniyor ve bir duvardan geçiyor gibi görünüyorlardı. Voleybol topu büyüklüğündeydiler ve evin içinde süzülüyorlardı. Onlardan korkmadık. Hiçbir şeye zarar vermediler. Sadece gerçekten tuhaftı.”