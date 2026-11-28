Peru ordusuna ait helikopterin, dün ülkenin en büyük koka üretim bölgelerinden Ene ve Mantaro Nehirleri Vadisi'nde (VRAEM) görev uçuşu sırasında düşmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Peru Savunma Bakanlığı, dün gerçekleşen helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

DÜŞÜŞÜN HENÜZ NEDENİ BİLİNMİYOR

Arama kurtarma çalışmaları kapsamında helikopter ve 9 askeri personelin yeri tespit edilirken, kazadan sağ kurtulan tek kişi pilot oldu. Henüz nedeni bilinmeyen kazadan sağ kurtulan pilot, tedavi görmek üzere tahliye edildi.

VRAEM Özel Komutanlığından dün yapılan açıklamada, kazanın ülkenin güneyindeki Ayacucho bölgesine bağlı Sanabamba kırsalında meydana geldiği belirtilmişti.

KOKAİN ÜRETİMİNİN OLDUĞU YER

Apurimac, VRAEM, Peru Andları'nın güneydoğusunda, 5 idari bölgeye yayılan geniş ve dağlık bir ormanlık alan olarak biliniyor.

Peru'daki koka ekimi ve kokain üretiminin önemli bir bölümü bu bölgede gerçekleştiriliyor. Peru, Kolombiya'nın ardından dünyanın en büyük 2. kokain üreticisi kabul ediliyor.

Silahlı grupların varlığı ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleri nedeniyle VRAEM, Peru güvenlik güçlerinin başlıca operasyon bölgelerinden biri olmayı sürdürüyor.