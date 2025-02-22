Peru'da alışveriş merkezinin çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul
Güney Amerika ülkesi Peru'da bir alışveriş merkezinin çatısı çöktü. Yaşanan facia sonucu çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Güney Amerika ülkesi Peru'nun 4. büyük şehri Trujillo'da yer alan Real Plaza alışveriş merkezinin çatısı çöktü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye yetkilisi Gelqui Gomez yaptığı açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin de yaralandığını belirtti. Çatının çökme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Enkaz altında kalanları arama çalışmaları yüzlerce itfaiyeci ve polisle devam ediyor.