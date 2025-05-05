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 | Selahattin Demirel

Peru'da kaçırılan 13 madenci öldürüldü

Peru'nun kuzeyinde, yasa dışı madencilikle bağlantılı silahlı bir grup tarafından bir hafta önce kaçırılan 13 madencinin cesedi bulundu. Cesetlerin ellerinin bağlı olduğu ve başlarına tek kurşun sıkıldığı belirlendi.

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Peru'da kaçırılan 13 madenci öldürüldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 22:04
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 22:08

Yerel basında yer alan habere göre, Pataz eyaletine bağlı La Libertad bölgesinde bulunan cesetlerin, elleri bağlı ve başlarına sıkılan tek kurşunla öldürüldükleri tespit edildi.

Pataz Belediye Başkanı Aldo Carlos Marino, yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddet ve nefretle kınayarak, sorumluların bir an önce yakalanmasını istedi.

ŞİRKET: GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILSIN

Madencilerin çalıştığı şirketten yapılan açıklamada ise Peru hükümetine güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Yasa dışı madencilikle bağlantılı suçlular tarafından acımasızca öldürülen 13 kişinin aileleriyle dayanışma içindeyiz. Böylesine korkunç bir kayıptan duyduğumuz derin üzüntüyü ifade ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÜLKEDE YASA DIŞI MANDENCİLİKLE MÜCADELEDE ZORLUK YAŞANIYOR

Peru Ulusal Polisi, olayla ilgili geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Peru hükümeti, yasa dışı suç örgütleriyle mücadele kapsamında geçen yıl Pataz eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Güney Amerika ülkesi Peru, dünyanın önde gelen altın üreticileri arasında yer almasına rağmen yasa dışı madencilik ve organize suçla mücadelede ciddi zorluklar yaşıyor.

ETİKETLER
#şiddet
#katliam
#güney amerika
#tecavüz
#Peru
#Yasa Dışı Madencilik
#Siyasi Istikrarsızlık
#Örgütlü Suç
#Dünya
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