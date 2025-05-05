Peru'da kaçırılan 13 madenci öldürüldü

Peru'nun kuzeyinde, yasa dışı madencilikle bağlantılı silahlı bir grup tarafından bir hafta önce kaçırılan 13 madencinin cesedi bulundu. Cesetlerin ellerinin bağlı olduğu ve başlarına tek kurşun sıkıldığı belirlendi.