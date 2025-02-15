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 | Berkay Alptekin

Peru'da köprü çöktü! Ölü ve yaralılar var

Güney Amerika ülkesi Peru'da facia yaşandı. Yolcu otobüsünün geçtiği sırada bir köprünün çökmesi sonucu otobüs ile bir otomobil nehre düştü. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 12:37

Güney Amerika ülkesi Peru'nun kuzeyinde Panamerikan kara yolunda facia yaşandı. 60 metre uzunluğundaki bir köprü çöktü. Facia sırasında köprüden geçen ve 50'den fazla yolcunun bulunduğu iki katlı otobüs ve bir otomobil nehre düştü. Bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çalışmalarda otobüs şoförü ve 1 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı, 41 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kuzeydeki liman kenti Chimbote'den yola çıkan otobüs, başkent Lima'ya gidiyordu.

ÇÖKME NEDENİ BİLİNMİYOR

1960'lı yıllarda otoyol üzerinde inşa edilen köprünün çökme nedeni bilinmiyor. Ulaştırma Bakanlığı'na göre And Dağları'nda bulunan ülkede 2023 yılında trafik kazalarında 3 bin 138 kişi hayatını kaybetti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Köprü nasıl dayanıklı olur?
Bir köprü sıkıştırma, gerileme, burulma ve kaynama dayanabilmelidir. Bu kuvvetler farklı köprü tasarımlarına farklı derecelerde etki etmektedir. Bir köprünün dayanması gereken dört kuvvet türünden sıkıştırma ve gerginlik en kuvvetlisidir.
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