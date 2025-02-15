Peru'da köprü çöktü! Ölü ve yaralılar var

Köprü nasıl dayanıklı olur?

Bir köprü sıkıştırma, gerileme, burulma ve kaynama dayanabilmelidir. Bu kuvvetler farklı köprü tasarımlarına farklı derecelerde etki etmektedir. Bir köprünün dayanması gereken dört kuvvet türünden sıkıştırma ve gerginlik en kuvvetlisidir.