Peş peşe saldırdılar! Köpek balıkları dehşet saçtı: Yaralılar var

09 Haziran 2024 09:18 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 09:22

ABD'nin Florida eyaletinde iki plajda köpek balıkları üç kişiye saldırdı. Watersound plajında yüzerken saldırıya uğrayan 45 yaşındaki bir kadının sol kolunun bir kısmı, hastanede yapılan müdahale sonucunda kesildi.

92 DAKİKA SONRA BAŞKA BİR SALDIRI

Dehşete düşüren bu olaydan 90 dakika sonra, 6,4 km uzaklıktaki başka bir plajda köpek balıkları yeniden saldırdı ve iki kişi yaralandı. Saldırıların ardından bazı plajlar geçici olarak kapatıldı.

SALDIRILARIN ÇOĞU ABD'DE GERÇEKLEŞİYOR

Geçen yıl ABD'de 36 köpek balığı saldırısı gerçekleşti ve bunların ikisi ölümle sonuçlandı. Dünya genelindeki toplam köpek balığı saldırılarının yüzde 52'si ABD'de meydana geldi.

Geçen yıl Florida, 16 köpek balığı saldırısıyla ABD'de ilk sırada yer aldı. ABD'yi, dördü ölümle sonuçlanan 15 saldırıyla Avustralya ve biri ölümle sonuçlanan üç saldırıyla Yeni Kaledonya takip ediyor.